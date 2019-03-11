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Иностранные инвесторы потеряли надежду на будущее в России

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Число иностранных инвесторов, которые считают, что предпринимательский климат в России улучшается, сократилось втрое. Такие результаты показало исследование «Оценка иностранным бизнесом деловой среды в России», проведенное Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), коммуникационной группой «Орта» и агентством FleishmanHillard Vanguard, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В 2018 году позитивную динамику заметили 10 процентов респондентов, тогда как в 2017-м таких было 33 процента. Многие надежды иностранных инвесторов не оправдались: 50 процентов отметили ухудшение предпринимательского климата, год назад таких было 22 процента. При этом количество тех, кто не увидел изменений (ни позитивных, ни негативных), существенно не изменилось и составило 40 процентов против 45 процентов годом ранее.

Елена Фадеева, президент коммуникационной группы «Орта» и генеральный директор FleishmanHillard Vanguard, отметила, что, хотя пессимизм вырос, иностранцы «гораздо менее активно отмечали наличие каких-либо острых проблем, мешающих предпринимательской деятельности в России». В частности, заметно снизилась наиболее острая проблема прошлого года — недостаток квалификационных кадров. Ее отметили 40 процентов опрошенных, в то время как в 2017 году таких было 67 процентов.

В тоже время в 2018 году выросло негативное влияние на бизнес-климат, неэффективность налогового администрирования. На эту проблему жаловалось 40 процентов инвесторов, в 2017 году — 21 процент. Также 20 процентов указали на рост цен (в 2017 году — 13 процентов).

Больше всего ухудшилось качество государственного управления. Этот фактор отметило в двадцать раз больше инвесторов (20 процентов сейчас и один процент годом ранее). Во взаимодействии бизнеса с властью ключевым инструментом остались прямые личные контакты (80 процентов признали это сейчас и 76 процентов — ранее). При этом меньше людей теперь видят пользу от участия в бизнес-ассоциациях и отраслевых объединениях. Ключевым фактором его признали 70 процентов против и 98 процентов годом ранее.

Александр Шохин, президент РСПП, считает, что по итогам 2018 года «иностранный бизнес занял более выжидательную позицию, несмотря на отсутствие каких-либо значительных проблем». Ранее глава организации «Деловая Россия» Алексей Репик заявил, что российский бизнес обрел надежду на светлое будущее. На «формирование будущего», по его словам, сейчас направляются значительные ресурсы.

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