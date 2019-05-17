Счетная палата озадачилась улучшением еды в Кремле и Госдуме

Эксперты Счетной палаты составят план по улучшению качества питания в столовых Кремля, Госдумы, Совета Федерации, говорится в докладе об основных направлениях деятельности органа до 2021 года.

Свои рекомендации аудитор передаст Управлению делами президента России, которое отвечает за оказание этих услуг.

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Также Счетная палата в ближайшие три года намерена составить планы по улучшению системы лекарственного обеспечения, внедрению цифровых технологий в системе здравоохранения, повышению безопасности дорожного движения, уменьшению количества долгостроев.

В 2016 году депутат нижней палаты парламента шестого созыва Денис Вороненков посетовал на низкое качество питания в Думе. По его словам, «все залито майонезом», и нужно иметь очень крепкий желудок, чтобы это переварить.

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