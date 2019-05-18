Sikorsky HH-60W впервые взлетел

Американский военный вертолет Sikorsky HH-60W (Whiskey) Combat Rescue Helicopter (CRH) совершил первый полет. Соответствующий ролик компания Lockheed Martin (куда входит Sikorsky) опубликовала на YouTube.

Летные испытания машины, проходившие в городе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), заняли более одного часа, в течение которых удалось проверить работу систем вертолета при маневрах на низких скоростях, а также при его зависании в воздухе.

В марте на аэродроме в Уэст-Пальм-Бич состоялся первый полет демонстратора многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky–Boeing SB>1 Defiant.

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HH-60W создан на базе UH-60M Black Hawk для замены HH-60G Pave Hawks. Новая машина получила радар в носовой части, современные электрооптическую и инфракрасную камеры, обновленную радиосистему, а также ударопрочные сиденья для экипажа и пассажиров.

Второй прототип CRH должен полететь на следующей неделе. К концу лета планируется запустить четыре таких машины. Всего Пентагон планирует приобрести 113 единиц HH-60W, соответствующее решение должно быть принято в сентябре 2019 года.

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