Су-25 сел на «поврежденную» полосу

tvzvezda.ru

На летно-тактических учениях штурмового авиационного полка Восточного военного округа (ВВО), прошедших в Приморском крае, экипажи штурмовиков Су-25 отработали посадку на условно поврежденный и зараженный химическим оружием аэродром. Соответствующий ролик опубликовала «Звезда».

Телеканал отмечает, что пролет штурмовиков над аэродромом проходил на «предельно низкой высоте», что позволило дооценить характер и объем «повреждений» взлетно-посадочной полосы для принятия решения о посадке.

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В апреле экипажи Су-25СМ в ходе учений в Челябинской области отработали уничтожение условного противника.

В марте сообщалось, что стоимость преобразования штурмовиков Су-25 в Су-25СМ3 составит 2,8 миллиарда рублей.

В феврале в Китае заявили, что Су-25 устарели для участия в современных войнах, и Россия по экономическим причинам не может модернизировать их до Су-39.

Советский дозвуковой Су-25 впервые поднялся в воздух в 1975 году.

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