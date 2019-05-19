SpaceX вновь подала в суд на правительство США

Американская космическая компания SpaceX подала в суд на правительство США в связи с борьбой за контракты по запуску спутников нацобороны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на судебные документы.

В заявлении компании указывается, что текст иска не должен разглашаться, однако окончательное решение о его засекречивании будет принимать Федеральный суд США.

То, что иск связан именно с программой госзакупок газета связывает с тем, что в это же время ВВС США начали подготовку крупных контрактов на космические запуски. Контракты оцениваются в несколько миллиардов долларов.

В прошлом году SpaceX проиграла контракт военно-воздушным силам на финансирование разработки ракет для запуска правительственных спутников.

По данным GeekWire, SpaceX

судилась с американским правительством в 2014 году из-за передачи контракта на 36 ракетных ступеней компании ULA по причине того, что только она имела сертификацию для запусков в интересах нацбезопасности.

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