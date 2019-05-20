В Африке во время награждения музыкальной премией началась драка с оружием

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Церемония награждения музыкальной премии в Гане закончилась массовой дракой между победившим и проигравшим танцевальными коллективами. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Танцор Чарльз Нии Арма Менса, выступающий под псевдонимом Shatta Wale, напал на своего конкурента и победителя премии Vodafone Ghana Music Awards за лучший танцевальный номер Stonebwoy (Ливингстона Этсе Сатеклу). Праздничную церемонию пришлось остановить из-за потасовки, в которой сошлись две танцевальные группировки. На кадрах видно, что в какой-то момент Stonebwoy достал пистолет, но его остановили охранники.

После получасовой задержки мероприятие продолжилось.

Shatta Wale заявил, что его команда не начинала драку, а сам он вышел на сцену, чтобы поздравить победителя.

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