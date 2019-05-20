В доме топ-менеджера российской газовой компании произошло тройное убийство

В жилом доме в поселке Ростоши (Оренбург) обнаружены тела директора коммерческой организации, его жены и водителя с признаками насильственной смерти. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причастные к совершению преступления лица.

Как уточняется на сайте «Урал56.Ру», речь идет об убийстве директора оренбургского филиала «Газпромтранса» Андрея Бахарева.

Он возглавлял оренбургский филиал, созданный 17 марта 2003 года. Филиал оказывает услуги сторонним организациям по обслуживанию вагонов-цистерн для транспортировки сжиженных углеводородных газов, по внутреннему осмотру и гидравлическим испытаниям (ВО и ГИ), по проведению профилактического ремонта запорной арматуры.

В декабре 2018 года сообщалось, что на юго-западе Москвы был убит учредитель нефтяной компании «Мастер-Нефть» Шалва Шаляхов. Тело 61-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранами обнаружено в холле дома на улице Гарибальди.

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