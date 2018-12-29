Убийцей босса российской нефтяной компании оказался любовник его жены

Убийство учредителя нефтяной компании «Мастер-Нефть» Шалвы Шаляхова носит бытовой характер, по подозрению в совершении этого преступления задержан любовник его жены. Об этом в субботу, 29 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, задержанный — близкий друг официальной супруги 61-летнего нефтяника. «Убийство носит бытовой характер и, по сути, стало местью за финансовый конфликт бизнесмена со своей женой после рождения ребенка», — рассказал он.

Факт задержания «Ленте.ру» подтвердила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова. «По подозрению в убийстве задержан мужчина 1985 года рождения, с ним проводятся следственные действия», — заявила она.

По словам Ивановой, в ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

Задержанный попал в объективы камер видеонаблюдения, запись с них публикует канал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как Шаляхов заходит в подъезд с молодой спутницей, но уже спустя несколько секунд девушка в панике выбегает на улицу. Следом появляется подозреваемый, одетый в темную куртку с капюшоном, и торопливо скрывается с места происшествия.

Ранее 29 декабря сообщалось, что Шалва Шаляхов был убит неизвестным киллером. Тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в холле дома на улице Гарибальди. Киллер поджидал жертву в подъезде, а затем напал и зарезал.

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