Офицер ГРУ из доклада прокурора США попался на афере с техникой Apple

Бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) подполковника запаса 45-летнего Андрея Николенко вместе с супругой обвиняют в создании финансовой пирамиды, жертвами которой стали 17 человек. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает РБК со ссылкой на имеющиеся материалы дела.

По версии следствия, с 2013 по 2015 год Андрей и Татьяна Николенко взяли несколько миллионов рублей (конкретная сумма ущерба не называется) у знакомых и сослуживцев, обещая им заработок на поставках в Россию техники Apple.

Обвиняемые убеждали, что Татьяна работает в «Газпроме», где занимается закупками компьютерной техники. В этом ей помогает родственница из США, работающая в компании Apple.

Следствие установило, что супруги использовали для мошенничества схему, напоминающую финансовую пирамиду: инвесторы получали дивиденды за счет новых вкладчиков.

Чета Николенко свою вину не признают, заявляя, что брали деньги в долг.

Подполковник на момент привлечения к уголовной ответственности уволился со службы. По образованию он инженер-баллистик, кандидат технических наук, имеет навыки программирования на нескольких языках, знает дискретную математику. Проходил службу в ЦНИИ Ракетных войск стратегического назначения и воинской части 74455 в Химках. Это подразделение упоминается в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, российское ГРУ передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США.

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