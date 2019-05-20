Япония направит на службу военных-пенсионеров

В Японии планируют начать нанимать на службу уже ушедших на пенсию военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri.

Минобороны страны намерено использовать отставников для восполнения нехватки персонала. Предполагается, что пенсионеры смогут заполнить вакантные посты в первую очередь в военно-морских силах: на вспомогательных судах и в сфере обслуживания портов.

Сообщается, что годным для дальнейшей службы военным разрешат служить не до 53-56 лет, как сейчас, а до 65 лет. При этом получать они будут 60-80 процентов оклада.

Как отмечается, министерство намерено таким образом укомплектовать большую часть служб тыла и перенаправить молодежь на боевые корабли и подводные лодки. Помимо этого, сейчас ведомство активно внедряет автоматизацию, что позволяет сокращать требуемое число членов экипажа.

В 2019 году Япония потратит рекордно много денег на военных. Расходы страны на безопасность выросли практически на два процента по сравнению с предыдущим годом — до 47 миллиардов долларов — при общем госбюджете в 912 миллиардов.

Осенью 2018-го сообщалось, что японским работникам предоставят возможность отложить выход на пенсию с 65 до 70 лет. Старение населения — серьезная проблема для Японии. Согласно официальным данным, более одной пятой жителей страны составляют люди старше 70 лет.

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