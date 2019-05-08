Раскрыт план покушения на единственного юного японского принца

В Японии арестованный мужчина признался, что планировал напасть с ножом на 12-летнего принца Хисахито. Об этом пишет The Asahi Shimbun.

По данным газеты, 56-летний Каору Хасэгава (Kaoru Hasegawa) заявил, что хотел причинить вред юному принцу, когда проник на территорию его школы 26 апреля. Однако мальчика не оказалось на месте, а потому мужчина решил оставить оружие на парте. «Я хотел, чтобы он знал, что я приходил», — сказал злоумышленник.

Отмечается, что мотив своего поведения мужчина не объяснил. В то же время источники сообщают, что Хасэгава во время допросов постоянно критиковал действующую в Японии систему передачи трона. В частности, он заявлял, что при нынешнем раскладе страна не сможет стать лучше.

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Хисахито учится в средней школе при университете Отяномидзу в Токио. Ножи для фруктов, прикрепленные к палке из алюминия, нашли на партах принца и его соседа 26 апреля. Подозреваемого в проникновении на территорию школы задержали через три дня. Полиция уверена, что Хасэгава не знал расписания принца, а потому отсутствие детей в классе — чистая случайность: у них в то время был урок физкультуры на улице.

12-летний Хисахито в настоящее время является вторым в очереди наследования престола после своего отца — Фумихито, принца Акисино. На одну позицию он поднялся после того, как 30 апреля император Акихито отрекся от престола. Новым монархом 1 мая стал Нарухито — старший сын Акихито и дядя Хисахито.

В Японии наследовать Хризантемовый трон могут только прямые потомки-мужчины. Хисахито на данный момент единственный мальчик, родившийся в императорской семье с 1965 года. У него есть две родные сестры, а также двоюродная, которые не имеют права на трон.

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