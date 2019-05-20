Похожий на игрушку Lego преступник рассмешил пользователей сети

Фоторобот преступника, составленный полицией графства Нортгемптоншир, позабавил пользователей соцсетей. Снимок был опубликован в официальном аккаунте Facebook местного отделения правоохранительных органов.

Мужчина на снимке разыскивался полицией за соучастие в ограблении. Как было указано в публикации, он постучался в дверь одного из домов и представился открывшей ему женщине слесарем. Пока она показывала ему трубы на заднем дворе, другой человек проник внутрь жилища и украл найденные им наличные деньги.

Пост с фото преступника набрал около трех тысяч лайков и семь тысяч комментариев, авторы большинства из которых шутили над необычной внешностью мужчины, которая напоминала им героя из компьютерных игр. «Я уверен, что играл против него в Wii Sports», — писал один из юзеров. «Должно быть, полиция сейчас прочесывает улицы GTA San Andreas в поисках него», — иронизировал другой. «Как жаль, он был моим любимым героем из Lego», — в шутку сокрушалась Ashlee Green.

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Некоторые посчитали, что полиция специально создала такой забавный фоторобот, а другие предположили, что это дело рук непрофессионала.

Нарисованные полицией фотороботы уже не первый раз смешат пользователей сети. В апреле 2018 года вирусную популярность получило изображение преступника с аномально большим ртом. Спустя несколько дней он нашелся и объяснил свое сходство с позабавившим людей снимком.

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