Интернет и СМИ
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
В Киеве началась инаугурация Владимира Зеленского
Сторонники Пашиняна объявили новую волну революции в Армении
Зафиксировано катастрофическое повышение уровня моря
В финале «Игры престолов» обнаружили киноляп
Российские заключенные смогут отсудить деньги за пытки
Прокуратура Швеции захотела ареста Ассанжа
Макгрегор вновь признал Овечкина правильным русским
В «Газпроме» допустили задержку «Северного потока-2»
Япония направит на службу военных-пенсионеров
Новости партнеров

Похожий на игрушку Lego преступник рассмешил пользователей сети

Перейти в «Мою Ленту»

Фоторобот преступника, составленный полицией графства Нортгемптоншир, позабавил пользователей соцсетей. Снимок был опубликован в официальном аккаунте Facebook местного отделения правоохранительных органов.

Мужчина на снимке разыскивался полицией за соучастие в ограблении. Как было указано в публикации, он постучался в дверь одного из домов и представился открывшей ему женщине слесарем. Пока она показывала ему трубы на заднем дворе, другой человек проник внутрь жилища и украл найденные им наличные деньги.

Пост с фото преступника набрал около трех тысяч лайков и семь тысяч комментариев, авторы большинства из которых шутили над необычной внешностью мужчины, которая напоминала им героя из компьютерных игр. «Я уверен, что играл против него в Wii Sports», — писал один из юзеров. «Должно быть, полиция сейчас прочесывает улицы GTA San Andreas в поисках него», — иронизировал другой. «Как жаль, он был моим любимым героем из Lego», — в шутку сокрушалась Ashlee Green.

Некоторые посчитали, что полиция специально создала такой забавный фоторобот, а другие предположили, что это дело рук непрофессионала.

Нарисованные полицией фотороботы уже не первый раз смешат пользователей сети. В апреле 2018 года вирусную популярность получило изображение преступника с аномально большим ртом. Спустя несколько дней он нашелся и объяснил свое сходство с позабавившим людей снимком.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Британии появилась самая сексуальная преступница
Хирург «слепил» идеальное женское лицо из черт знаменитостей
Белорусские криминалисты составили фоторобот Деда Мороза
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0130 апреля

Пикабушный бунт, клубничный и беспощадный

Как устроен «русский Reddit» и почему фанаты объявили ему войну
12:1819 мая

Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе

18:0119 мая

Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube

16:4118 мая

Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе

Интернет и СМИ05:1110 мая

«Я хотел кровушки»

За что любили и ненавидели одного из главных журналистов России Сергея Доренко
18:3818 мая

Бузова рассказала о разочаровании в очередном мужчине

15:1717 мая

Россияне «порадовались» отключению горячей воды

08:06Сегодня

Российский мем вышел на международный уровень

Интернет и СМИ00:0116 мая

«Мы не думали, что все так далеко зайдет»

Малолетняя YouTube-звезда дурачила зрителей рассказом о семейной жизни. Ей верили миллионы
17:4817 мая

Девушки залили парню в ноздри васаби ради славы в сети

10:3917 мая

Блогер разоблачил идеальные фото звезды Instagram и довел ее до отчаяния

05:55Сегодня

В сети обсудили жуткие ночные дела и сравнили их с дневными

Россия
«Такая стрельба была, что голову не могли поднять»
 
«Я не должна была рожать ребенка»
Авторка книги о послеродовой депрессии и ее муж — о том, как распознать и победить болезнь
«Зашли в дом и выпустили в нее две обоймы»
Чеченские мужчины — о правах женщин, порядках и «убийствах чести»
Российские заключенные смогут отсудить деньги за пытки
Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья
Названа самая распространенная среди россиян аллергия
Патриарх Кирилл подсчитал численность населения России при отказе от абортов
Все материалы
Мир
Себастьян Курц и Хайнц-Кристиан ШтрахеКанцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Коррупция, кокаин и проститутки скомпрометировали пророссийских политиков
Крыша китайского бара обрушилась на 80 человек
Прокуратура Швеции захотела ареста Ассанжа
Трамп заявил о жесткой политике в отношении России
Япония направит на службу военных-пенсионеров
Участник движения, отстаивающего право женщины на аборт«Ребенка не обязательно убивать сегодня»
Америка объявила войну абортам. Их могут запретить по всей стране
Майк Помпео и Владимир ПутинДружба по расчету
США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?
Все материалы
Бывший СССР
Зап Ленинаканский (второй справа), один из наиболее влиятельных воров в законе в Армении«Шаг в сторону, и за ними придут»
Армянские воры спокойно вели дела и дружили с политиками. Почему власть объявила им войну?
Открытие штаба интернациональной дивизии «Север» в латвийском АдажиНАТО много не бывает
Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду
«Народный фронт» вышел из коалиции и помешал планам избранного президента
Пашинян призвал заблокировать все армянские суды
В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных
Президент Эстонии воспротивилась возвращению России в ПАСЕ
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
Все материалы
Экономика
Победа буржуев
Как вера в социализм разрушает целые страны и почему капитализм побеждает
Поколение хороших привычек
Можно ли воспитать в современном человеке ответственного потребителя?
Полный контакт
Немцы заново изобрели трамвай. Их технология принесет миллиарды
В правительстве заговорили о летнем дефиците нефти
Вопрос на миллион
Простые факты об экономике, которые стыдно не знать: тест
Москва и Минск согласовали план по транзиту нефти
Магазинные сырники оказались опасными
Все материалы
Силовые структуры
Мелкий Бесо
Он мечтал стать вором в законе, но рассорил авторитетов и не на шутку рассердил силовиков
«Господи, прими блуд как фитнес!»
Священник превратил храм в дом свиданий и совратил дочь любовницы. За это он сел на 12 лет
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
Это рекорд: таких денег не было даже у полковника Захарченко
Россиянина арестовали за перевод боевикам ИГ 50 миллионов рублей
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Опубликованы первые фото роскошного кабинета «ночного губернатора» Петербурга
Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Адское пекло
Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму
С миру по нитке
Почему самый засекреченный российский спецназ воюет в американском снаряжении
«Плана Б нет»
Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Что о ней известно и опасна ли она для людей
Раскрыта главная пищевая тайна Средневековья
В смузи обнаружена высокая доля сахара
Россия показала всю мощь Балтийского флота
Все материалы
Спорт
Кулак рейха
Он дрался под нацистским флагом и стал героем Германии. Но рискнул всем, спасая евреев
Макгрегор вновь признал Овечкина правильным русским
Самый дорогой игрок «Реала» потребовал миллионы за уход из клуба
Российские хоккеисты одержали шестую победу подряд на чемпионате мира
«Какой футбол? Пусть борщ варит!»
Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
Гонщики устроили драку после круга почета
ЦСКА выиграл баскетбольную Евролигу
Все материалы
Культура
Вышла последняя серия «Игры престолов»
Шальная императрица: почему мир возненавидел финал сериала — без спойлеров
Дункан ЛоуренсХватит это смотреть
Как Лазарев занял третье место на «Евровидении» и почему про конкурс давно пора забыть
Ходите, дети, в Африку
Любовь, безработица и переселение душ: «Атлантика» Мати Диоп в Каннах
Эмилия Кларк рассказала о превращении в женщину на съемках «Игры престолов»
«Игра престолов» закончилась
Победитель «Евровидения» нарушил главное правило конкурса
Звезда «Игры престолов» предупредила зрителей о разочаровывающем финале
Все материалы
Интернет и СМИ
Враг хулиганов и друг детей
Этот журнал пережил всех советских вождей и учил добру несколько поколений
Миллиард согласных
 
Тень позора
 
Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Бузова рассказала о разочаровании в очередном мужчине
Российский мем вышел на международный уровень
Все материалы
Ценности
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
С душою страстной
Самые привлекательные, властные и сексуальные женщины Испании
Вперед в прошлое
Почему простые радости общения становятся роскошью для богатых
Девушка прошлась по улице в прозрачном костюме и испытала отвращение
Instagram модного бренда с тучными и цветными моделями разозлил покупателей
Раскрыт способ избежать обгоревшей кожи в отпуске
Участница «Топ-модели по-австралийски» раскрыла жуткую правду о жизни моделей
Все материалы
Путешествия
Здесь вам не Китай
Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Россиянин «заминировал» Шереметьево из-за потерявшейся жены
Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет совершил аварийную посадку без шасси и остался цел
Все материалы
Из жизни
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Второй шанс
Убийца задушил незнакомку и бросил ее тело в поле. Спустя 40 лет он стал всеобщим любимцем
«Переживающий» из-за сериала кот стал звездой сети
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
Школьника отправили домой за недостаточно розовый наряд
Женщина обнаружила на пляже рыбу с «человеческими зубами»
Все материалы
Отвезу за 500
Электрические автомобили с самым большим запасом хода
Как хитрили в автомобильном спорте
Как победить при помощи пары литров воды, горсти свинцовых шариков и баскетбольного мяча?
Экстремально низкие внедорожники
Как выглядят кроссоверы без дорожного просвета
Франкенштейны на колёсах
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, совмещая старый кузов с новой начинкой
Названы пять главных автомобильных новинок недели
Монстр-трак перепрыгнул семь бигфутов и установил рекорд
Универсал Skoda Octavia следующего поколения сфотографировали без камуфляжа
Все материалы
Дом
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
Поселиться в московской коммуналке предложили за 49 миллионов рублей
Пенсионерка упустила паспорт и едва не лишилась жилья
Назван российский город с лучшим интернетом
В домах россиян нашли тысячи незаконно зарегистрированных мигрантов
Все материалы