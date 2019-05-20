Российский пограничник хотел продать секреты ЦРУ и попался ФСБ

Октябрьский суд Краснодара отказал в иске бывшему сотруднику пограничного управления УФСБ Денису Константинову, который жаловался на российские спецслужбы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Он просил признать незаконным предостережение ФСБ о недопустимости его попыток продать ЦРУ секретные сведения.

Во время учебы в ведомственном учебном заведении Константинова поймали на том, что он пытался установить контакты с представителями иностранной спецслужбы для сотрудничества. Пограничник планировал передать американцам служебную информацию, составляющую гостайну.

Он рассказал, что неизвестные люди, представившиеся сотрудниками ФСБ, вывезли его в безлюдное место и там избили, требуя признаться в намерении сотрудничать с ЦРУ. Но суд не поверил словам Константинова.

10 апреля Московский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии строгого режима бывшего сотрудника центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Дмитрия Докучаева за госизмену.

Офицер спецслужб был лишен звания майора.

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