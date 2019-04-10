Офицера ФСБ признали изменником и посадили за шпионаж

Московский окружной военный суд (МОВС) признал бывшего сотрудника центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Дмитрия Докучаева виновным в госизмене и приговорил к шести годам колонии строгого режима, передает «Интерфакс».

Офицер спецслужб лишен звания майора.

Докучаев частично признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием, уточняет ТАСС.

Судебный процесс над бывшим сотрудником ФСБ проходил в закрытом режиме, так как уголовное дело имеет гриф «совершенно секретно».

По приговору суда, мобильные телефоны, планшеты и жесткие диски, признанные вещественными доказательствами по делу, подлежат конфискации с последующим уничтожением.

26 февраля МОВС приговорил к 22 и 14 годам колонии соответственно полковника ФСБ Сергея Михайлова и бывшего начальника отдела «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Их также признали виновными в госизмене.

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«Коммерсантъ» опубликовал детали их уголовного дела. Источники издания сообщили, что полковник передал Стоянову диск с секретной информацией о методах ведения оперативной разработки основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. Тот в 2010 году был обвинен в организации DDoS-атаки на платежную систему Assist, из-за чего возникли проблемы с покупкой авиабилетов. Следствие считает, что бывший работник «Лаборатории Касперского» в 2011 году отдал взятый у Михайлова диск агентам ФБР во время международной конференции по кибербезопасности в Канаде.

Официально детали дела не разглашаются.

1 апреля Мосгорсуд приговорил к семи годам колонии строгого режима Георгия Фомченкова — сообщника Михайлова.

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