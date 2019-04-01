Вынесен приговор сообщнику шпионившего в пользу США полковника ФСБ

Мосгорсуд приговорил к семи годам колонии строгого режима Георгия Фомченкова — сообщника полковника ФСБ Сергея Михайлова, осужденного за шпионаж в пользу США. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Фомченков являлся фигурантом уголовного дела о госизмене. Так как он являлся гражданским лицом, указали в пресс-службе, его судил Московский городской суд.

26 февраля Московский окружной военный суд приговорил к 22 годам в колонии строгого режима бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова. Его лишили звания полковника и оштрафовали на 400 тысяч рублей.

14 лет заключения получил другой фигурант дела — бывший начальник отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Он лишился специального звания майора милиции, в должности которого оставил службу в МВД в 2006 году. Также осужденный обязан выплатить 150 тысяч рублей штрафа.

По данным следствия, которые стали известны газете «Коммерсантъ», офицер ФСБ передал Стоянову диск с секретной информацией о методах ведения оперативной разработки основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. Тот в 2010 году был обвинен в организации DDoS-атаки на платежную систему Assist, из-за чего возникли проблемы с покупкой авиабилетов. Следствие считает, что бывший работник «Лаборатории Касперского» в 2011 году отдал взятый у Михайлова диск агентам ФБР во время международной конференции по кибербезопасности в Канаде.

Официально детали дела не разглашаются.

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