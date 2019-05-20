Грузии напомнили о расстреле стариков и детей

Посольство Южной Осетии в России направило в секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии пресс-релиз, посвященный 27-й годовщине расстрела осетинских беженцев грузинскими вооруженными формированиями на Зарской дороге. Об этом сообщает Sputnik.

«До настоящего времени не понесли наказание организаторы и исполнители этого чудовищного военного преступления», — напомнили представители частично признанной республики.

В дипмиссии отметили, что грузинские власти игнорируют призывы Южной Осетии расследовать произошедшее, так как «прекрасно осознают всю полноту ответственности».

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20 мая в республике приспущены государственные флаги и пройдут траурные мероприятия, сообщается в сюжете ГТРК «Алания». На месте гибели жертв будут возложены цветы.

Расстрел осетинских беженцев на дороге через село Зар в мае 1992 года произошел в ходе южноосетинской войны, активной фазы грузино-южноосетинского конфликта. Колонна, в которой находились преимущественно пожилые люди, женщины и дети, была остановлена грузинскими вооруженными формированиями и расстреляна в упор из автоматов. Погибли 36 человек, среди них, как заявляли власти Южной Осетии, были шесть граждан России.

Мотив нападавших, их личности и принадлежность к грузинской армии так и не были не установлены. Государственный совет Грузии заявлял, что в расстреле виновны «враги грузинского народа». Южноосетинская сторона возлагает вину за произошедшее на первого президента Грузии Звиада Гамсахурдию.

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