Спорт
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Швейцария
Матч окончен
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Россия
ЧМ-2019
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Матч окончен
83:91
(20:29, 22:15, 20:24, 21:23)
ЦСКА
Москва, Россия
Евролига • Финал
Швеция
Матч окончен
5:4
1:0, 1:1, 3:3
Латвия
ЧМ-2019
Рубин
Казань
Матч окончен
0:0
Анжи
Махачкала
Россия - Премьер-Лига • 29-й тур
Канада
Сегодня
Начало в 21:15 (МСК)
США
ЧМ-2019
Швеция
Сегодня
Начало в 21:15 (МСК)
Россия
ЧМ-2019
Последние новости
США сжалились над Huawei
Российские младшеклассники отравились крысиным ядом
Телеведущая рассказала об издевательствах и побоях от бывшего парня
Посольство Украины выдало фото из музея Холокоста за депортацию крымских татар
«Иван Грен» назвали «гонкой за вчерашним днем»
Мужчина нашел полуторакилограммовый золотой самородок
Россия резко увеличила поставки нефти в США
Названы самые нелепые заблуждения мужчин о женском организме
Названа причина смертоносных заболеваний печени
Новости партнеров

Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

Перейти в «Мою Ленту»

В сети появилось видео, где два боксера одновременно отправили друг друга в нокдаун. Ролик опубликован на YouTube-канале House of Highlights.

Поединок прошел 10 мая в одном из отелей Голливуда. Американцы Джерхед Фендерсон и Иросвани Дювергель в одном из эпизодов ударили друг друга и потеряли равновесие. Дювергель упал на канаты и вскоре поднялся, Фендерсон же пролежал на полу дольше соперника. Он поднялся только после того, как рефери поединка начал отcчет.

Бой закончился победой Фендерсона единогласным решением судей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Дикий» боксерский поединок вместил десять нокдаунов за пять раундов
Шведский боксер отправил судью в нокдаун во время титульного боя
Два боксера одновременно послали друг друга в нокдаун
Другие материалы рубрики
Спорт00:0218 мая

Кулак рейха

Он дрался под нацистским флагом и стал героем Германии. Но рискнул всем, спасая евреев
21:5920 мая

Определились все участники четвертьфинала ЧМ по хоккею

23:4020 мая

Враг Макгрегора плюнул в его друга

19:1120 мая

Сломавший ноги пауэрлифтер задумался об уходе из спорта

Спорт17:1020 мая

Люкс для каждого

Сочи готовится принять этап «Формулы-1». Управлять болидом научат даже туристов
22:4116 мая

В России пройдет стритбольный турнир Red Bull Reign

20:1720 мая

Дебют бывшего бойца UFC в Азии стоил ему многочасовой операции на лице

16:5420 мая

Пауэрлифтер попытался поднять штангу и сломал ноги

Спорт00:0814 мая

«Какой футбол? Пусть борщ варит!»

Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
10:49 5 мая

Стала известна судьба чемпионской медали Кокорина

18:0720 мая

Александр Емельяненко согласился драться против Харитонова

14:1520 мая

Переехавшая в Канаду Медведева обратилась за помощью к российскому хореографу

Россия
«Продержимся дней десять — будет другая страна»
Как проходили первые свободные выборы в СССР и почему они не спасли Горбачева
«Буду танкистом, как папа»
Он потерял отца, а теперь его сердце может не выдержать: Владислава спасет операция
«Смесь некрофилии и совка»
В вытрезвителях били, вымогали деньги и кололи димедрол. Теперь их захотели возродить
«Зашли в дом и выпустили в нее две обоймы»
Чеченские мужчины — о правах женщин, порядках и «убийствах чести»
Здание Госдумы оказалось под угрозой
Российские младшеклассники отравились крысиным ядом
«Такая стрельба была, что голову не могли поднять»
 
Все материалы
Мир
Себастьян Курц и Хайнц-Кристиан ШтрахеКанцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Коррупция, кокаин и проститутки скомпрометировали пророссийских политиков
Участник движения, отстаивающего право женщины на аборт«Ребенка не обязательно убивать сегодня»
Америка объявила войну абортам. Их могут запретить по всей стране
Выступление постпреда России в Совбезе ООН прервали
Израиль и ХАМАС заключили перемирие
Правозащитники сообщили о продаже северокорейских девушек в секс-рабство
Нелегальные мигранты оккупировали аэропорт Парижа
В Германии начался судебный процесс над «шариатской полицией»
Все материалы
Бывший СССР
Зап Ленинаканский (второй справа), один из наиболее влиятельных воров в законе в Армении«Шаг в сторону, и за ними придут»
Армянские воры спокойно вели дела и дружили с политиками. Почему власть объявила им войну?
Открытие штаба интернациональной дивизии «Север» в латвийском АдажиНАТО много не бывает
Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
Речь Зеленского расстроила команду Порошенко
В ДНР и ЛНР ответили на обещания Зеленского
Зеленский попросил чиновников обойтись без его портретов
Советник Зеленского придумал способ обойтись без денег МВФ
Владимир ЗеленскийЗеленский распустил Раду и пообещал разобраться с Донбассом
Как прошла инаугурация нового украинского президента
Все материалы
Экономика
Победа буржуев
Как вера в социализм разрушает целые страны и почему капитализм побеждает
Поколение хороших привычек
Можно ли воспитать в современном человеке ответственного потребителя?
США сжалились над Huawei
Эксперты назвали ситуацию в России неблагоприятной для нефтепереработки
«Круче, чем в девяностые»
Как старые методы используются в новых корпоративных конфликтах
Tesla предрекли тяжелые времена
Россия резко увеличила поставки нефти в США
Все материалы
Силовые структуры
Александра ПетроваЗамужем за мафией
Истории женщин, связавших судьбу с российскими киллерами и ворами в законе
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
Это рекорд: таких денег не было даже у полковника Захарченко
Мелкий Бесо
Он мечтал стать вором в законе, но рассорил авторитетов и не на шутку рассердил силовиков
Банду российских подростков осудили за серийные угоны и кражи
В МВД раскрыли механизм конфискации машин у пьяных российских водителей
В доме топ-менеджера российской газовой компании произошло тройное убийство
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
По ту сторону войны
Вторая мировая глазами неизвестного американского солдата
С миру по нитке
Почему самый засекреченный российский спецназ воюет в американском снаряжении
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
Названа причина смертоносных заболеваний печени
«Иван Грен» назвали «гонкой за вчерашним днем»
У Су-57 нашли «стелс-покрытие»
Адское пекло
Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму
Все материалы
Спорт
Кулак рейха
Он дрался под нацистским флагом и стал героем Германии. Но рискнул всем, спасая евреев
Определились все участники четвертьфинала ЧМ по хоккею
Враг Макгрегора плюнул в его друга
Сломавший ноги пауэрлифтер задумался об уходе из спорта
Дебют бывшего бойца UFC в Азии стоил ему многочасовой операции на лице
Пауэрлифтер попытался поднять штангу и сломал ноги
Александр Емельяненко согласился драться против Харитонова
Все материалы
Культура
Группа Bon Jovi «Американский рок-н-ролл в самом центре СССР»
Bon Jovi возвращаются в Москву спустя 30 лет и вспоминают развал Союза
Дункан ЛоуренсХватит это смотреть
Как Лазарев занял третье место на «Евровидении» и почему про конкурс давно пора забыть
Вышла последняя серия «Игры престолов»
Шальная императрица: почему мир возненавидел финал сериала — без спойлеров
Исполнителя роли Брана в «Игре престолов» удивила судьба его персонажа
Ходите, дети, в Африку
Любовь, безработица и переселение душ: «Атлантика» Мати Диоп в Каннах
Скарлетт Йоханссон собралась замуж за комика
Лина Хиди отказалась сниматься в сценах «Игры престолов» с бывшим возлюбленным
Все материалы
Интернет и СМИ
Кривое зеркало
Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Враг хулиганов и друг детей
Этот журнал пережил всех советских вождей и учил добру несколько поколений
Телеведущая рассказала об издевательствах и побоях от бывшего парня
Названы самые нелепые заблуждения мужчин о женском организме
Женщина обнаружила дома реальный скелет в шкафу и попала в полицию
Тень позора
 
Все материалы
Ценности
От Джины до Софии
Самые властные, сексуальные и знаменитые женщины Италии
С душою страстной
Самые привлекательные, властные и сексуальные женщины Испании
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Сергей Лазарев получит оружие за участие в «Евровидении»
Вперед в прошлое
Почему простые радости общения становятся роскошью для богатых
Назван новый популярный у знаменитостей тренд
Журналистку отказались пускать на Каннский фестиваль из-за обуви
Все материалы
Путешествия
Здесь вам не Китай
Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе в Москву и оказался в инвалидном кресле
Пьяная украинка отказалась лететь с иностранцами и избила их
Пилот рассказал об ужасе посадки самолета с отказавшим оборудованием
Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции
Все материалы
Из жизни
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Второй шанс
Убийца задушил незнакомку и бросил ее тело в поле. Спустя 40 лет он стал всеобщим любимцем
Мужчина нашел полуторакилограммовый золотой самородок
Парализованный мужчина научился делать оригами ртом
Пьяные мужчины спасли утку и пошли под суд
Мать разглядела на снимке дочери смертельную болезнь
Все материалы
Отвезу за 500
Электрические автомобили с самым большим запасом хода
Как хитрили в автомобильном спорте
Как победить при помощи пары литров воды, горсти свинцовых шариков и баскетбольного мяча?
Экстремально низкие внедорожники
Как выглядят кроссоверы без дорожного просвета
Франкенштейны на колёсах
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, совмещая старый кузов с новой начинкой
Стало известно имя «народного» кроссовера Volkswagen для России
Названы самые пробочные московские дороги мая
Mercedes-Benz показал самый безопасный автомобиль
Все материалы
Дом
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
Покупать квартиры в Москве стало невыгодно
В России подорожало жилье
Греф обозначил срок снижения ставок по ипотеке
Санкт-Петербург стал любимым городом москвичей и уральцев
Все материалы