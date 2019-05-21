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Девушка пережила падение кирпичей на голову и смогла подняться

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dailymail.co.uk

В турецком городе Денизли на голову шедшей по улице девушки неожиданно свалились кирпичи. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

На записи видно, как 19-летняя Бура Ясар (Busra Yasar) идет вместе с подругой по тротуару. На голову девушки падает огромная груда кирпичей, после чего она пытается встать. К пострадавшей подбегают прохожие, чтобы оказать необходимую помощь и увести подальше от стройки.

Ясар доставили в больницу университета Памуккале на западе Турции. Ее состояние оценивается как стабильное, девушка все еще находится под наблюдением врачей.

По данным местных СМИ, кирпичи упали с четвертого этажа строительной площадки. Предположительно, это произошло из-за ошибки рабочего. Его задержали и начали допрашивать. Предъявят ли мужчине какие-либо обвинения, неизвестно.

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