Российский бизнесмен сел за попытку подкупить сотрудника ФСБ

Суд в Саратове вынес приговор в отношении 49-летнего предпринимателя по делу о коррупции. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 17 января 2018 года бизнесмен через посредника передал сотруднику управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России один миллион рублей — первую часть взятки общей суммой в пять миллионов рублей.

Предприниматель надеялся, что за эти деньги сотрудник УФСБ «окажет воздействие» на руководителей крупной коммерческой организации и получит согласие на перенос подземного газопровода. Этот газопровод проходит под земельным участком, который находится в пользовании бизнесмена и который он собирался застраивать.

Однако сотрудник УФСБ рассказал о ситуации своему руководству, после чего предпринимателя задержали. Суд квалифицировал действия бизнесмена по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение незаконных действий в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). Решением суда осужденному назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.

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