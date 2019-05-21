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США «показали» лазерный перехватчик гиперзвуковых ракет

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@Raytheon / Twitter

Американская военно-промышленная корпорация Raytheon разместила в Twitter анимацию, в которой демонстрируется работа лазерной системы, способной перехватывать ракеты.

В сообщении на сайте компании указывается, что в настоящее время «лазерные перехватчики способны поразить беспилотные летательные аппараты», а в перспективе станут «достаточно мощными, чтобы остановить гиперзвуковые крылатые и баллистические ракеты».

В качестве стран, разрабатывающих гиперзвуковое оружие, в Raytheon называют Китай и Россию.

В мае сообщалось, что ВВС США использовали наземный прототип лазерной установки для успешного уничтожения нескольких ракет воздушного старта.

В том же месяце в Турции опубликовали фотографии лазерного оружия TÜMOL, созданного инженерами Совета по научно-техническим исследованиям страны.

Осенью 2018 года директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил, что российский боевой лазерный комплекс «Пересвет» эффективно работает против беспилотников промышленного и кустарного производства лишь в «идеальных условиях».

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