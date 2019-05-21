Лукашенко раскритиковал доклады своих министров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал стиль работы своих министров на совещании по актуальным вопросам экономики. Об этом сообщает БЕЛТА.

В ходе совещания Лукашенко коснулся темы с поставками «грязной» нефти из России. Он выразил недовольство работой членов правительства, которые занимались написанием отчетов вместо решения проблем.

Материалы по теме «Крысы, мыши и прочая наркота» Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?

«Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады. Вы просто теряете время. Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время. Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат», — заявил он.

Белоруссия заявила о поступлении некачественной российской нефти по нефтепроводу «Дружба» 19 апреля. В сырье нашли значительное превышение хлорорганики. Из-за снижения качества остановить прием нефти из России были вынуждены Польша и Украина, через территории которых она идет транзитом в другие страны Европы. 7 мая сообщалось, что в России задержали первых подозреваемых по делу о загрязнении нефтепровода.

Лукашенко оценил ущерб от поставок некачественной нефти в «сотни миллионов долларов».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!