Российский рынок установил абсолютный рекорд

Индекс Московской биржи установил исторический рекорд. Днем 21 мая он достигал 2613,47 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Предыдущий наивысший результат был достигнут 23 апреля — 2596,63 пункта. Нынешний рост составил 1,48 процента. На момент публикации индекс Московской биржи равнялся 2610,04 пункта.

Лидером роста 21 мая выступил «Газпром». Его бумаги подорожали на 3,18 процента — до 207,52 рубля за акцию. На втором месте — «Татнефть» (2,94 процента роста, 701,1 рубля за акцию), на третьем — «Лукойл» (2,53 процента роста, 5306,5 рубля за акцию).

Поводом для роста акций «Газпрома» стали новости о заседании совета директоров компании, который рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рубля за акцию. Это более, чем в два раза выше показателя прошлого года — 8,04 рубля за акцию. На этом фоне инвесторы начали скупать бумаги компании и создавать на них спрос.

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