В клубе Mutabor выступят Nonotak и Mujuice

Промогруппа System 108 раскрыла лайн-ап вечеринки Test 8, которая пройдет в московском клубе Mutabor. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

Отмечается, что одной из ярких фигур вечеринки станет дуэт Nonotak (диджей Таками Накамото и художник Ноеми Шипфер), который впервые в Москве представит свой проект Shiro. Также в лайн-апе заявлен российский диджей Роман Литвинов, известный под псевдонимом Mujuice.

«Улица будет превращена в еще одну танцплощадку с диско, хаусом и теплыми человеческими вибрациями. Ночной спец-сет обеспечат Geju, а с восходом солнца и соответствующие ритмы от Матиаса Агуайо (с презентацией своего нового футуристического альбома), Массимильяно Пальяра с ящиком душевых виниловых раритетов и Bejenec с лайвом», — говорят организаторы.

Изображение: предоставлено организаторами вечеринки «Test 8»

Помимо этого, на мероприятии выступят Boston 168, Nazira, Машков, Amlinsky, Kovyazin D, Boym и Софья Родина. Test 8 пройдет с 8-го по 9 июня. Подробнее о вечеринке можно узнать в группе в Facebook, билеты можно приобрести на сайте System 108.

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