Еще одна королевская невеста захотела пойти наперекор Елизавете II

Итальянский модельер Луиза Беккария — автор подвенечного платья леди Габриэллы Виндзор — рассказала о желании невесты нарушить правила королевского протокола перед свадьбой. Этим она поделилась в интервью Glamour.

Оказалось, что леди Габриэлла не хотела выходить замуж в белом платье, однако наряд другого цвета нарушил бы правила королевской семьи. «Сначала она не могла определиться с цветом, поскольку сомневалась в том, что хочет именно белое, — поведала дизайнер. — Однако после того, как проведение церемонии в Виндзорском дворце подтвердилось, она решила, что по традиции наденет белое, но постарается остаться собой».

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Работая над платьем, Беккария вдохновилась тиарой бабушки Габриэллы, в которой та собиралась пойти под венец. «Дизайн подола во многом навеян тиарой. Она [Габриэлла] хотела, чтобы под белым цветом был розовый», — раскрыла модельер. Тогда было решено расшить подол платья невесты розовой нитью.

38-летняя дочь одного из двоюродных братьев королевы Елизаветы II — принца Майкла Кентского — леди Габриэлла Виндзор вышла замуж 19 мая. Ее мужем стал финансист Томас Кингстон. Свадьбу сыграли в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где в прошлом году обвенчались принц Гарри и Меган Маркл.

В октябре 2018 года во время тура по Австралии жена принца Гарри Меган Маркл тоже нарушила одно из правил королевского дресс-кода. Тогда ее заметили в светлом льняном макси-платье на тонких бретельках и с высоким разрезом, обнажающим ее левое бедро.

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