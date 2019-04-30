Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит еще одну королевскую традицию и не будет после рождения ребенка выпускать товары, посвященные появлению на свет нового члена королевской семьи. Об этом сообщает Insider со ссылкой на Royal Collection Trust.

«Мы не собираемся выпускать новые линейки товаров», — сообщили в трасте.

Как напоминает издание, линейка Royal Baby пополнилась особыми коллекциями в честь рождения всех троих детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: принца Джорджа в 2013 году, принцессы Шарлотты в 2015 году и принца Луи в 2018 году. Коллекция, посвященная рождению Луи, по-прежнему доступна для заказа на сайте Royal Collection Shop.

Эксперт по делам королевской семьи Ричард Фитцуилльямс предположил, что выпуск мерчендайза — «слишком коммерческое» решение для пары, которая предпочитает «все делать по-своему».

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В марте бывший официальный представитель британской королевы Елизаветы II Дики Арбитер (Dickie Arbiter) обвинил Меган Маркл в расточительности. Герцогиню уличили в растрате больших денег и избыточном интересе к американским традициям из-за так называемого baby shower — вечеринки в честь будущего ребенка.

Baby shower герцогини Сассекской в честь первенца ее и принца Гарри прошла в Нью-Йорке. Она обошлась более чем в 500 тысяч долларов, что, по мнению Арбитера, слишком много для вечеринки. Кроме того, тот факт, что праздник устроили в США, по его мнению, демонстрирует недостаточный патриотизм Меган Маркл.

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