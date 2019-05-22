У древних индейцев нашли современные технологии

Исследователи из США пришли к выводу, что коренные американцы обладали технологией создания контролируемых пожаров для контроля над растительностью и более успешного землепользования. Такое воздействие обусловило изменение состава лесов в регионе больше, чем изменение климата. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Согласно данным ученых, сотни лет назад в регионе жили относительно немного коренных американцев, а лесные пожары находились на стабильном уровне. Однако рост народонаселения из-за появления европейских поселений произошел в одно время с резким увеличением числа пожаров. Кроме того, сами коренные американцы периодически сжигали большие площади лесов в восточной части США.

Специалисты проанализировали остатки древней пыльцы и древесный уголь за последние две тысячи лет, а также изучили состав современной растительности в восточной части Америки. Были рассмотрены семь типов леса. Оказалось, что в самых северных лесах наблюдалось значительное сокращение бука, сосны, кедра и лиственницы. В то же время получили распространение клен, тополь, ясень, дуб и пихта. В южных лесах исторически преобладали дуб и сосна, при этом уменьшилось число дубов и каштанов и увеличилось количество клена и березы.

По словам исследователей, коренные американцы знали, что для восстановления видов растений, которые употреблялись ими и промысловыми животными в пищу, нужно было регулярно сжигать подлески. Ранее ряд ученых считал, что современный состав леса и его изменения в прошлом были обусловлены климатом, однако новые данные показывают, что преобладающей силой были антропогенные пожары.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!