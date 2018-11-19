В Амазонии нашли секрет продления жизни

Ученые США и Венесуэлы изучили два изолированных племени, живущих в лесах Амазонии, и обнаружили, что особый рацион питания помогает им поддерживать нормальное давление на протяжении всей их жизни. Индейцы реже умирают от почечной недостаточности и сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и инфаркт. Статья ученых опубликована в журнале JAMA Cardiology.

Многие специалисты считают, что кровяное давление всегда должно расти с возрастом. Ряд исследований продемонстрировал, что у представителей неконтактных народов, в том числе охотников-собирателей Южной Америки, такой связи не наблюдается.

Однако до сих пор у ученых не было достаточно данных о кровяном давлении в детском возрасте и в течение всей жизни аборигенов. Кроме того, специалисты не сравнивали этот показатель у обществ с различной степенью заимствования западного образа жизни (вестернизации).

В новом исследовании специалисты проанализировали связь между возрастом и показателями кровяного давления у племен яномамо и екуана, которые живут в той части амазонского леса в Венесуэле, до которой невозможно добраться по земле. Известно, что яномамо, которые остаются почти незатронутыми цивилизацией, употребляют очень мало соли, а их кровяное давление является одним из самых низких в мире.

Племена екуана живут рядом с яномамо, однако все же испытывают на себе некоторое влияние западного образа жизни из-за миссионерской деятельности и близкого расположения взлетно-посадочных полос для легких самолетов.

В исследовании приняли участие 72 представителя первого племени и 83 человека из второго. Возраст испытуемых варьировался от одного до 60 лет. Оказалось, что показатели кровяного давления у яномамо с возрастом не изменяются, а у екуана — незначительно повышаются. В возрасте 10 лет у последних систолическое давление (давление крови в момент сокращения сердца) было на 5,8 миллиметра ртутного столба выше, чем у яномамо, а в 50 лет — на 15,9 миллиметра выше. В США у девочек кровяное давление растет на 1,5 миллиметра ртутного столба в год, у мальчиков — на 1,9 миллиметра, а у взрослых — на 0,6 миллиметра.

По словам ученых, результаты исследования должны помочь разработать методы профилактики гипертонии у жителей западных стран, в том числе у детей.

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