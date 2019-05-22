В США запаниковали в ожидании ответа Китая

Около 20 процентов американских компаний, имеющих филиалы в Китае, рассматривают возможность их закрытия и переноса в другую страну, а также сокращения будущих инвестиций, пишет Bloomberg по результатам опроса представителей предприятий.

Примерно 40 процентов опрошенных заявили, что ожидают сильного негативного влияния на свой бизнес от объявленного недавно президентом США Дональдом Трампом повышения пошлин на китайские товары. Еще треть надеется, что ужесточение торговой войны между Вашингтоном и Пекином не скажется на их доходах, а 35 процентов нашли выход в реструктуризации бизнеса таким образом, чтобы большая его часть функционировала «в Китае и для Китая».

На этом фоне настроения европейских компаний, присутствующих на китайском рынке, выглядят гораздо позитивнее. Всего несколько фирм рассматривают возможность переезда.

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В то же время иначе обстоят дела с другим аспектом торговой войны — охраной интеллектуальной собственности. В прошлом году Вашингтон обвинял Пекин в том, что при выходе на китайский рынок иностранные компании обязаны создавать совместные предприятия с местными и передавать им свои уникальные технологии. Таким образом, они теряют будущие прибыли и усиливают конкурентов.

Только одна американская компания заявила, что считает эту проблему важной. Остальные предпочли бы сохранить существовавший до начала конфликта статус-кво в области пошлин и тарифов. Среди европейских предприятий, напротив, об имевшем место принуждении о передаче технологий со стороны китайских властей сообщили 20 процентов опрошенных (год назад было 10 процентов).

В начале мая Трамп повысил пошлины на ряд китайских товаров ежегодным объемом 200 миллиардов долларов до 25 процентов. Это случилось после срыва переговоров между двумя странами, которые должны были завершиться подписанием соглашения о перемирии.

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