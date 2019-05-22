Качиньский увидел очень сильное российское лобби в Евросоюзе

Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский считает, что большинство политических групп в странах ЕС связаны с Россией. Об этом он заявил в интервью Gazeta Polska.

Качиньский назвал российское лобби в ЕС «очень сильным». «Из 30 тысяч различных лоббистских групп, действующих сегодня в штаб-квартире Европейского союза, большая часть имеет либо прямое российское происхождение, либо связана с россиянами», — сказал политик. В качестве примера он привел французскую партию «Национальное собрание» во главе с Марин Ле Пен, которая выступает за сближение с Россией.

Также, по словам политика, российские лоббисты действуют и в Польше. В частности, агентов российского влияния можно определить по критике размещения в стране американской военной базы. По мнению Качиньского, постоянное присутствие армии США в Польше значительно повысит уровень безопасности страны. «Тот, кто борется против этого, не является польским патриотом. Он либо глуп и наивен, либо реализует интересы России», — резюмировал политик.

В ноябре 2018 года британский бизнесмен Аарон Бэнкс, известный как крупнейший спонсор кампании по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), стал фигурантом уголовного дела из-за возможных связей с Россией. Бэнкса подозревают в том, что он получал от Москвы деньги на агитацию британцев голосовать за Brexit на референдуме 2016 года.

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