Британия изучит пророссийского бизнесмена из-за странных денег «от России»

Британский бизнесмен Аарон Бэнкс, известный как крупнейший спонсор кампании по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), стал фигурантом уголовного дела из-за возможных связей с Россией. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Мужчину подозревают в том, что он получал от Москвы деньги на агитацию британцев голосовать за Brexit на референдуме 2016 года. Речь идет о 2 миллионах фунтов стерлингов (более 2,2 миллиона евро), которые, предположительно, были переданы в качестве кредита лоббистской группе Better for the Country. Кроме того, под вопросом еще 6 миллионов, полученных лоббистами от группы Leave.EU или принадлежавших лично Бэнксу.

Бизнесмен ранее заявлял, что в этой истории «нет ни крупицы доказательств о присутствии каких-нибудь темных российских денег».

В июле британская газета The Observer в своем расследовании сообщила, что бизнесмен неоднократно встречался с российским послом в Лондоне Александром Яковенко перед референдумом о Brexit и на протяжении двух месяцев после него. В то же время Бэнкс утверждает, что виделся с главой дипмиссии лишь один раз за «ланчем с выпивкой» и обсуждали они проблемы продажи бананов в Белизе.

До этого также стало известно, что он поддерживал Дональда Трампа как кандидата в президенты США и якобы передавал телефонный номер кого-то из его штаба российской стороне.

Об Арроне Бэнксе сообщалось в 2014 году, когда он пожертвовал миллион фунтов стерлингов (около 83 миллионов рублей) партии евроскептиков UKIP и сблизился с главой партии Найджелом Фарраджем. «Русская служба Би-би-си» отмечает, что до этого Бэнкс был практически неизвестен и производил впечатление бизнесмена средней руки. Он женат на гражданке России, у него пятеро детей. Сообщалось, что мужчина занимается страховым бизнесом, владеет компанией GoSkippy.

Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Это произошло после того, как в 2016 году в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом 51,9 процента одержали противники евроинтеграции. Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, затем начнется переходный период.

