Названы различия между ЕС и СССР

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй упрекнула министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта за сравнение Евросоюза и СССР. Она сделала это во время телепрограммы BBC Breakfast, пишет The Independent.

Мэй не согласилась с оценкой главы МИД, по ее словам, между союзами мало общего. «Сидя за круглым столом ЕС, я вижу страны, которые были частью Советского Союза. Теперь это демократические государства. И могу сказать вам, что эти две организации — не одно и то же», — заявила глава правительства.

Ранее на Ханта также обрушился шквал критики от других политиков и чиновников, его слова сочли оскорбительными и возмутительными, отмечает BBC News. Послы Латвии и Эстонии в Великобритании сочли такое сравнение недопустимым. Они указали на жестокость советской власти и отметили, что СССР разрушил жизни трех поколений, в то время как Евросоюз принес странам процветание.

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Британский дипломат Питер Рикеттс, занимавший пост главы дипломатической службы в 2006-2010 годах, назвал главу Форин-офиса мусором. По его мнению тот в целом поступил недостойно, сказав подобное. «ЕС — это не тюрьма в советском стиле», — указал он.

В конце сентября Хант заявил, что если Евросоюз начнет создавать препятствия для выхода членов из объединения, то желание стран его покинуть будет только расти. «ЕС был создан для того, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз никому не давал его покинуть», — отметил политик.

Летом 2017 года начались переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС. Это произошло после того, как в 2016-м году в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом 51,9 процента одержали противники евроинтеграции. Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, затем начнется переходный период.

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