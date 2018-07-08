Раскрыты связи главного спонсора Brexit с Россией

Британская газета The Observer, принадлежащая The Guardian, выпустила новое расследование о связях крупнейшего спонсора кампании по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) Аарона Бэнкса с российскими высокопоставленными лицами, в первую очередь послом России в Лондоне Александром Яковенко.
Как утверждается, всего между дипломатом и бизнесменом состоялось 11 встреч. Посольство России отправляло дополнительно четыре приглашения, однако не известно, были ли они приняты. Встречи происходили перед и на протяжении двух месяцев после референдума о Brexit, который состоялся в июне 2016 года.
Британское издание предполагает, что средства для финансирования Brexit привлекли путем продажи в 2016 году американским инвесторам доли в российской алмазодобывающей компании «Алроса». Это помогло выручить 813 миллионов долларов (около 51,3 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»). Газета акцентирует внимание на том, что главой «Алросы» является сын Сергея Иванова, сослуживца Владимира Путина по КГБ.
Сам Бэнкс утверждает, что виделся с Яковенко лишь один раз за «ланчем с выпивкой». Месяц назад он заявил, что несколько раз общался российскими высокопоставленными лицами.
The Observer впервые написала о связях Бэнкса с российскими высокопоставленными лицами в начале июня. Тогда же издание сообщило, что Бэнкс неоднократно посещал США в 2016 году, чтобы поддержать тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа. После одного из таких визитов руководителем президентской кампании Трампа был назначен Стив Бэннон, который является одним из фигурантов дела о возможном вмешательстве России в американские выборы.
В российском посольстве ответили The Observer, что контакты с представителями бизнеса являются обычной частью работы диппредставительств и Россия не имеет какого-либо интереса во внутригосударственных делах Великобритании.
Об Арроне Бэнксе стало известно в 2014 году, когда он пожертвовал миллион фунтов стерлингов (около 83 миллионов рублей) партии евроскептиков Ukip. Тогда же он сблизился с главой партии Найджелом Фарраджем. Во время подготовки к Brexit Бэнкс выделил девять миллионов фунтов стерлингов (более 750 миллионов рублей) организациям Leave.EU и Grassroots Out. Как указывается на сайте компании, «Leave.EU сыграла решающую роль в историческом голосовании британского общества 23 июня о вопросе выхода из ЕС».
Бэнкс занимается страховым бизнесом, владеет компанией GoSkippy.