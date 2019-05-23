Путин поблагодарил за работу бывших глав регионов

Президент Владимир Путин встретился с вышедшими в отставку руководителями ряда субъектов России. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 23 мая.

«Хотел бы вас поблагодарить за ту работу, которую вы проделали в регионах, где вы работали в течение многих лет», — сказал глава государства, открывая встречу.

Путин выразил надежду на то, что бывшие руководители регионов окажут поддержку своим преемникам, чтобы они использовали уже реализованные проекты во благо людей.

«Смогли пойти дальше в интересах людей, проживающих на этих территориях, в этих субъектах Российской Федерации, то есть добивались бы тех целей, ради которых мы с вами и работаем», — заключил он.

Во встрече приняли участие бывшие руководители Челябинской области Борис Дубровский, Республики Алтай Александр Бердников, Мурманской области Марина Ковтун, Оренбургской области Юрий Берг, Калмыкии Александр Орлов, Кемеровской области Аман Тулеев.

Владимир Путин не впервые собирает в Кремле бывших губернаторов. На встрече в декабре 2017 года он указал не непростые экономические условия, в которых приходилось работать. Он и тогда говорил о необходимости сохранения преемственности власти.

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