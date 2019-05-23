Стивен Кинг задумался о цвете майонеза

Американский писатель Стивен Кинг обратился к подписчикам в Twitter с вопросом, почему майонез имеет белый цвет. Микроблогеры с охотой откликнулись, предложив десятки остроумных вариантов, и потроллили писателя за наивный вопрос.

«Исходя из теории о том, что глупым вопросом может быть только тот, что вы не задаете (постулат, с которым некоторые могут не согласиться), я спрошу: почему майонез белый?» — написал он.

Пользователь Francescfrcs в ответ пошутил, что если бы майонез он был красного цвета, то был бы кетчупом. Юзер ShabbaDoo72 в свою очередь заметил, что майонез имеет белый цвет, «потому что в нем содержится майонез».

Некоторые читатели отметили, что настоящий майонез — не белый, а желтый. «Настоящий майонез желтого цвета, это из‑за яичных желтков. Я полагаю, что продовольственные компании решили отбелить его, потому что желтый воспринимается как цвет болезни», — высказал мнение mcelhearn. А txetxog21 подчеркнул, что майонез у Кинга белый, «потому что он не использовал хорошие яйца от куриц, у которых свободный выгул». Он также уверен, что «хороший майонез — желтый».

Нашлись и те, кто дал объяснение о цвете соуса с научной точки зрения. «Потому что майонез — это эмульсия. Очень мелкие капли масла в воде. Из‑за этого свет по-разному отражается отдельно от масла или воды», — написал один из микроблогеров.

Стивен Кинг завел аккаунт в Twitter 6 декабря 2013 года. В настоящее время на него подписаны более пяти миллионов человек.

Ранее пользователи сети неоднозначно отреагировали на новый вид мороженого, созданного из майонеза. В комментариях многие сообщили, что пришли в ужас, узнав о продукте.

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