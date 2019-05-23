Интернет и СМИ
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Минюст Украины потребовал люстрационную проверку соратников Зеленского
Собака-хакер удалила сотни постов на Facebook и одурачила пенсионерку
Pornhub поможет мужчинам скрыть возбуждение на пляже
Зять российского олигарха захотел стать президентом Уругвая
YouTube запустил чистку от шокирующего контента
Задержание деливших взятку полицейских бойцами ФСБ попало на видео
Среди жертв Кости Большого оказались члены его банды и чиновник из Минюста
62-летнему Тому Хэнксу отказались продавать пиво
Нефть обвалилась
Новости партнеров

Стивен Кинг задумался о цвете майонеза

Перейти в «Мою Ленту»
Стивен Кинг

Американский писатель Стивен Кинг обратился к подписчикам в Twitter с вопросом, почему майонез имеет белый цвет. Микроблогеры с охотой откликнулись, предложив десятки остроумных вариантов, и потроллили писателя за наивный вопрос.

«Исходя из теории о том, что глупым вопросом может быть только тот, что вы не задаете (постулат, с которым некоторые могут не согласиться), я спрошу: почему майонез белый?» — написал он.

Пользователь Francescfrcs в ответ пошутил, что если бы майонез он был красного цвета, то был бы кетчупом. Юзер ShabbaDoo72 в свою очередь заметил, что майонез имеет белый цвет, «потому что в нем содержится майонез».

Некоторые читатели отметили, что настоящий майонез — не белый, а желтый. «Настоящий майонез желтого цвета, это из‑за яичных желтков. Я полагаю, что продовольственные компании решили отбелить его, потому что желтый воспринимается как цвет болезни», — высказал мнение mcelhearn. А txetxog21 подчеркнул, что майонез у Кинга белый, «потому что он не использовал хорошие яйца от куриц, у которых свободный выгул». Он также уверен, что «хороший майонез — желтый».

Нашлись и те, кто дал объяснение о цвете соуса с научной точки зрения. «Потому что майонез — это эмульсия. Очень мелкие капли масла в воде. Из‑за этого свет по-разному отражается отдельно от масла или воды», — написал один из микроблогеров.

Стивен Кинг завел аккаунт в Twitter 6 декабря 2013 года. В настоящее время на него подписаны более пяти миллионов человек.

Ранее пользователи сети неоднозначно отреагировали на новый вид мороженого, созданного из майонеза. В комментариях многие сообщили, что пришли в ужас, узнав о продукте.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В сети узнали о существовании мороженого из майонеза и ужаснулись
Отец разыграл детей банкой из-под майонеза и прославился
Американец вознамерился съесть сотню бургеров и получил передозировку майонеза
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:04Сегодня
Джонни Депп

«А так можно было?»

Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
14:45Сегодня

Русский мат на свитере корейского певца удивил пользователей сети

12:33Сегодня

Соловьев отказался от дуэли после слов о противниках храма в Екатеринбурге

15:14Сегодня

Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»

Интернет и СМИ00:0221 мая

Кривое зеркало

Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?
10:26Сегодня

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

19:0021 мая

Парень захотел оплатить маникюр своей подруге и пожалел

14:12Сегодня

Латвийский журнал пригрозил Путиным нежелающим идти на выборы

Интернет и СМИ00:0130 апреля

Пикабушный бунт, клубничный и беспощадный

Как устроен «русский Reddit» и почему фанаты объявили ему войну
13:2322 мая

В России представлена носимая камера с функцией распознавания лиц

16:2521 мая

Личные данные миллионов пользователей Instagram утекли в сеть

12:0722 мая

Российские власти вновь предъявили претензии Apple по поводу Крыма

Россия
«Для многих сексуальное принуждение — это норма»
Что на самом деле россияне думают о правах женщин, равенстве и семейном насилии
«Продержимся дней десять — будет другая страна»
Как проходили первые свободные выборы в СССР и почему они не спасли Горбачева
«Нас с вилами встречали. Всем сказали, что мы звери»
75 лет назад Крым зачистили от татар. Им удалось пережить ужас депортации и вернуться
Российский школьник умер после урока физкультуры
Путин поблагодарил за работу бывших глав регионов
Владелец «китовой тюрьмы» захотел продать Китаю моржей
Патриарх Кирилл отстранил от службы ударившего монаха ножом священника
Все материалы
Мир
«Судьба мира решится именно здесь»
 
В Саудовской Аравии казнят либеральных богословов
Россия призвала США взять ответственность за преступления в Сирии
Россия ответила на обвинения США по Арктике
Россия рассказала о провокациях США против Венесуэлы
Участник движения, отстаивающего право женщины на аборт«Ребенка не обязательно убивать сегодня»
Америка объявила войну абортам. Их могут запретить по всей стране
Россия ответила на обстрел Хмеймима
Все материалы
Бывший СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский призвал США усилить санкции против России
Новый президент Украины продолжит курс Порошенко на сближение с Западом
Минюст Украины потребовал люстрационную проверку соратников Зеленского
Белоруссия одобрила нового посла России
На Украине жестоко убили бывшего мэра Тирасполя
Эстония решила отгородиться от России «без помпы» и сэкономить
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
Президент Украины назначает на руководящие посты своих партнеров и людей Коломойского
Все материалы
Экономика
«Тарифы могут быть выше в четыре раза»
Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот
8 туннелей и 127 мостов
Руслан Байсаров построит «новый Шелковый путь»
Белоруссия ищет замену российской нефти
Лукашенко не хочет платить России и договаривается с Казахстаном. Это выгодно и Украине
Росстат признал ошибку в расчетах
Минфин обвинили в дороговизне бензина
Нефтегазовый сектор назвали лидером борьбы с экологическими проблемами
«Аэрофлот» откроет прямые рейсы между Волгоградом и Сочи
Все материалы
Силовые структуры
Александра ПетроваЗамужем за мафией
Истории женщин, связавших судьбу с российскими киллерами и ворами в законе
Мелкий Бесо
Он мечтал стать вором в законе, но рассорил авторитетов и не на шутку рассердил силовиков
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Бывшего министра здравоохранения Пензенской области заподозрили в изнасиловании
Теща Абызова рассказала о лечебных веществах и наркотиках
Рабочие заставили московских школьников рыть котлован в подвале
Стало известно о последних днях жизни смертника из метро Петербурга
Все материалы
Наука и техника
По ту сторону войны
Вторая мировая глазами неизвестного американского солдата
Адское пекло
Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
Проход «Ночными совами» США Петли Маха попал на видео
В сеть слили информацию об 11 новых iPhone
Катапультирование пилота из падающего F-16C попало на видео
Назван самый смертоносный вид курения
Все материалы
Спорт
«Мы как мамонты: были и вымерли»
Россияне научились у американцев играть в бейсбол. Почему из этого ничего не вышло?
Сборная России назвала состав на матч чемпионата мира с американцами
«Ювентус» договорился с новым тренером и пообещал ему миллионы евро
Чемпион мира по футболу раскрыл детали разговора с Путиным
«Какой футбол? Пусть борщ варит!»
Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
Объявлен состав сборной России на матчи отбора Евро-2020
Напавшим на Макгрегора секундантам Нурмагомедова смягчили наказание
Все материалы
Культура
«Так обнажать свою жизнь перед камерой не собирался»
Педро Альмодовар о «Боли и славе», уязвимости и одиночестве
Сдохни, хиппи, сдохни
Квентин Тарантино в стадии полураспада: «Однажды... в Голливуде» в Каннах
Показать то, что скрыто
Как выглядит обратная сторона Каннского фестиваля
Подсчитано количество смертей в «Игре престолов»
62-летнему Тому Хэнксу отказались продавать пиво
Создатели «Игры престолов» ответили на критику финала сериала
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
Все материалы
Интернет и СМИ
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Кривое зеркало
Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?
Соловьев отказался от дуэли после слов о противниках храма в Екатеринбурге
Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Латвийский журнал пригрозил Путиным нежелающим идти на выборы
Все материалы
Ценности
От Джины до Софии
Самые властные, сексуальные и знаменитые женщины Италии
Вперед в прошлое
Почему простые радости общения становятся роскошью для богатых
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
В России создали смартфон для фанатов «Игры Престолов»
Юдашкин порассуждал о стиле Путина
Обладатель аномально густых волос пожаловался на издевательства
«Вечный» пластырь на пальцах Кейт Миддлтон озадачил поклонников
Все материалы
Путешествия
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Здесь вам не Китай
Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер
Стюардессы описали пассажира своей мечты
Масштабная топлес-вечеринка обернулась массовой потасовкой и арестами
Раскрыта опасность подзарядки телефона в аэропорту
Все материалы
Из жизни
Леннард Дэвис и Ланселот Тауоа«Это был постыдный секрет»
Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Невеста заставила гостью расплатиться за дешевый подарок
Мужчина уронил зажигалку в горячий суп и устроил взрыв
Мужчина выстрелил себе в сердце и выжил
Появился самый маленький в мире «Макдоналдс»
Все материалы
Четвертым будешь?
Тест-драйв самого легкового Isuzu
Дорогие машины в личине дешёвых
Самый странный тюнинг на свете: стилизовать суперкар под бюджетную повозку
Самые быстрые BMW в Сочи
Мы поездили на самых быстрых «эмках» BMW в версии Competition по трассе Формулы-1
Отвезу за 500
Электрические автомобили с самым большим запасом хода
Вседорожный Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа
Объявлены цены на Renault Arkana
Kia показала интерьер конкурента Hyundai Creta
Все материалы
Дом
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
В России снизилась популярность ипотеки
Россияне бросились скупать жилье в Турции
Названы города России с дорожающими комнатами
Россиянин пять раз обокрал одну и ту же квартиру
Все материалы