Отец разыграл детей банкой из-под майонеза и прославился

Пользователь Reddit под ником narcolepsyinc решил подшутить над детьми первого апреля. Он поделился деталями пранка на сайте имиджборда.

Американец рассказал, что позаимствовал идею у других посетителей ресурса: он взял пустую банку от майонеза и залил туда ванильный пудинг. Затем отец сел перед детьми и стал поедать пудинг ложкой.

По словам шутника, его действия произвели мощный эффект на родственников. «Мои дети были в ужасе, когда я ел это и смотрел, как они распаковывают пасхальные подарки», — написал narcolepsyinc, приложив собственный снимок с указанной банкой.

Всего за несколько часов пост набрал более 67 тысяч лайков. Комментаторы посоветовали мужчине остерегаться, потому что в один момент дети могут заменить пудинг на настоящий майонез. «А я действительно могу есть майонез ложками», — ответил другой пользователь.

В феврале 2018 года журналистка Bloomberg Элен Уэт устроила соседям пранк с «доисторическим презервативом»: она превратила квартиру в фейковый музей для людей из будущего, пока ее соседи уехали в отпуск.

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