На Трампа набросились за «слишком белую» фотографию

В сети активно обсуждают снимок, опубликованный на официальном сайте Белого дома, на котором президент США Дональд Трамп позирует с новыми стажерами. Многие оказались возмущены тем, что все люди на снимке обладают светлой кожей, сообщает Indy 100.

«Это официальная фотография весеннего призыва стажеров Белого Дома 2018 года. Заметили закономерность?», — написал один из пользователей в Twitter.

Другие комментаторы обратили внимание на демографическую ситуацию в США. По их словам, в стране проживает около 38 процентов цветных людей, однако среди интернов таких нашлось всего лишь два процента. «Вот как выглядит призыв вернуть Америке былое величие на самом деле», — отметили пользователи.

Кроме того, некоторые пользователи вспомнили интернов Белого Дома прошлых лет. Как оказалось, в 2015 году во время президентства Барака Обамы стажеры также не отличались расовым разнообразием: большинство их них были светлокожими.

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