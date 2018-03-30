Китайцам запретили писать о «жирном» Ким Чен Ыне и называть его свиньей

В китайском сервисе Weibo запретили использовать слова «толстый» и «свинья» в сочетании с именем северокорейского лидера Ким Чен Ына. Блокировка подобных поисковых запросов осуществлялась во время визита руководителя КНДР в Пекин. Об этом сообщил портал China Digital Times.

Сотрудники издания заметили, что в поисковике Weibo в течение нескольких дней оказались недоступны запросы, содержащие вариации сочетаний имени Ким со словами «третий», «толстяк», «ребенок» и «свинья».

28 марта в тренды вышли запросы «Жирный III» и «Ким Толстяк III», намекающие на вес лидера КНДР. Некоторые удаленные сообщения, посвященные необходимости реформ в Северной Корее, вновь появились в архиве сайта по окончании визита Ким Чен Ына в Пекин.

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Поездка Ким Чен Ына в Китай продолжалась с 25 по 28 марта. Это был первый официальный визит северокорейского лидера с момента его вступления в должность. СМИ сообщили, что главы КНР и КНДР обменялись заверениями в вечной дружбе, а также условились о посещении Си Цзиньпином Северной Кореи.

Ранее из поисковой выдачи сервиса Weibo пропали несколько десятков запросов, включающих латинскую букву N, а также некоторые фразы и названия книг в жанре антиутопии. Журналисты связали ужесточение регулирования с предложением Коммунистической партии Китая отменить конституционные ограничения президентского срока в стране.

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