Российскую гимназию с завышенными требованиями для девочек проверят

Прокуратура Пермского края проверит сообщения в СМИ о том, что в гимназии №4 для девочек ввели проходной балл выше, чем для мальчиков. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Надзорный орган планирует запросить документы, фиксирующие требования к приему первоклассников, и получить объяснения от руководства учебного заведения.

Как рассказал источник издания, правила приема учащихся разрабатывает сама школа, и контролирующие органы их не утверждают. Однако требования должны соответствовать закону «Об образовании», согласно которому прием на обучение проводится на принципах равных условий для всех абитуриентов, кроме тех, кому предоставлены особые права и преимущества. «Это достаточно объемный список, но никаких гендерных моментов там нет», — сказал собеседник газеты.

22 мая родители поступающих в первый класс обратили внимание на то, что в престижной гимназии указаны разные проходные баллы для поступающих: для девочек — 69,1, для мальчиков — 65,7. В опубликованном списке указано, что только у шести мальчиков результаты были выше проходного балла для девочек. Из-за этого около двадцати девочек, которые прошли бы конкурс, оказавшись в равных условиях с мальчиками, не были приняты в учебное заведение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru