В российской гимназии установили разный проходной балл для мальчиков и девочек

В Перми в престижной гимназии №4 для поступающих мальчиков установили проходной балл ниже, чем для девочек. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на родителей учащихся.

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В опубликованном списке поступивших в престижную гимназию учеников указаны проходные баллы: для девочек — 69,1, для мальчиков — 65,7. Согласно документу, только у шести мальчиков баллы выше проходного балла для девочек. Так, в престижную гимназию не были приняты около двадцати девочек, которые прошли бы конкурс, оказавшись в равных с мальчиками условиях.

Выписка из решения приемной комиссии о принятых в гимназию учениках с указанием баллов Фото: 59.ru

По словам директора гимназии Татьяны Дьяковой, это необходимо, поскольку мальчики менее прилежные в учебе, но в итоге «становятся лидерами» и «управляют страной». «У нас гендерный принцип обучения: и мальчики, и девочки, у нас нет только девчачьих классов», — добавила она.

Детский омбудсмен Пермского края Светлана Денисова заявила, что не понимает позицию администрации учреждения и призывает родителей жаловаться. Она напомнила, что школы имеют право проводить вступительные экзамены с баллами только для тех, кто поступает на свободные места.

В прошлом году сообщалось, что в уральской гимназии №200 с углубленным изучением отдельных предметов 14-летнему мальчику из многодетной семьи, не оплачивающему питание, запретили ходить в столовую с одноклассниками. О дискриминации в отношении школьника рассказала его мать. По ее словам, раньше ребенок питался бесплатно как член многодетной семьи, но затем льготу потеряли. «Нам было дороговато, да и сын сказал, что еда часто холодная и невкусная, поэтому от питания мы отказались. Стал носить с собой или покупать в буфете. Так вот Кириллу запретили кушать свою еду вместе со всеми», — сообщила женщина. Она добавила, что сын носит брекеты, поэтому не может есть некоторую еду.

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