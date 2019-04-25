Российские феминистки возмутились барбершопами

Российские феминистки попросили проверить барбершопы (парикмахерские, где обслуживают только мужчин — прим. «Ленты.ру») на нарушение статьи 5.62 КоАП («Дискриминация»). Соответствующая петиция опубликована на сайте Сhange.org.

Как пояснила создательница обращения Наталья Лумпова, салоны отказывают в услугах девушкам с короткими волосами.

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«Почему тогда в салонах красоты спокойно обслуживаются мужчины, им делают маникюр, педикюр и даже выщипывают брови, безотносительно гендерной идентичности, а в барбершопах девушку, имеющую заведомо мужскую стрижку, обслужить не могут», — возмутилась она.

Петиция направлена в Роспотребнадзор.

В начале апреля основательницу петербургского фем-кафе «Симона» Леду Гарину вызвали в прокуратуру в рамках проверки по факту дискриминации мужчин. Это случилось после того, как 7 марта, накануне Международного женского дня активисты молодежного проекта «Сеть» обставили фем-коворкинг «Симона» цветами. Мужчины пришли в «женские часы», их попытались прогнать, но те не поддавались на увещевания и покинули помещение только после того, как произнесли поздравление и сняли все на видео.

«Симона» открылась в феврале. Днем кофейня работает в режиме male-free, мужчины могут попасть туда только во время вечерних мероприятий.

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