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Девочке с 14 пальцами отрезали лишнее

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В Китае врачи прооперировали девочку, рожденную с 14 пальцами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Трехлетняя пациентка, чье имя не сообщается, родилась в бедной семье. У пяти поколений ее родственников был такой же дефект кистей, но им никогда не хватало денег на проведение операции. Издание не уточняет, лечили ли ребенка бесплатно или за деньги.

Девочке оказали помощь врачи одной из больниц города Шэньян, провинция Ляонин. Они пообещали родителям, что руки ребенка будут выглядеть красиво, и девочка сможет шевелить всеми пальцами.

«У девочки оказалось по два лишних пальца на каждой руке — такое встретишь нечасто. Нашу работу осложняло то, что было не очень понятно, какие пальцы убирать, а какие — оставлять», — отметил хирург Чжань Цзе. Кисти девочки отличались: если на левой руке два дополнительных пальца срослись, то на правой два лишних выросли из большого пальца.

Операция прошла успешно: медики не только удалили лишние пальцы, но и скорректировали форму больших пальцев и изменили направление их роста с помощью металлических стержней.

Спустя месяц после процедуры девочка чувствует себя хорошо.

Полидактилия — одна из самых распространенных наследственных аномалий развития конечностей у людей, собак, котов и лошадей. Лишние пальцы редко являются полноценными, обычно они представляют собой небольшой кусок мягкой ткани.

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