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Мальчик с лишними пальцами оказался в заточении из-за алчных родственников

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В Индии мальчик с шестью пальцами на руках и ногах лишился возможности ходить в школу из-за желания родственников принести его в жертву богам. Об этом сообщило издание India Today.

Родители ребенка, живущего в городе Барабанки, штат Уттар-Прадеш на севере страны, не выпускают его из дома из страха за его жизнь. Их родные узнали у некого тантрического гуру, что если убить мальчика, то боги даруют им богатство.

«Мы перестали отпускать его в школу. И попросили помощи у полиции», — заявили они.

Офицер полиции из округа Барабанки Умашанкар Сингх (Umashankar Singh) обещал, что поможет ребенку получить образование. «Я не позволю ему остаться безграмотным. Его семья бедная, поэтому я покрою расходы на его образование, раз занимаю свой пост. Мы получили жалобу, и я проведу справедливое расследование этого дела», — отметил он.

Полидактилия — одна из самых распространенных наследственных аномалий развития конечностей у людей, собак, котов и лошадей. Лишние пальцы редко являются полноценными, обычно они представляют собой небольшой кусок мягкой ткани.

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