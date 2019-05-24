Греция обманула Европу ради евро

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкой газете Bild признался, что власти Греции в 2001 году наврали со статистикой, чтобы вступить в Еврозону.

«Евро наша общая валюта и это необратимо. Валютный союз должен быть устойчивым, крепче чем брак, иначе никто не поверит в это. Вот почему мы должны быть максимально внимательны при приеме новых стран в Еврозону. Это правда, что в 2001 году Греция стала членом объединения после подтасовки статистических данных», — заявил глава Еврокомиссии.

Юнкер признался, что до сих пор винит себя в том, что это произошло. В 2001 году Юнкер был министром финансов Люксембурга и выступал категорически против того, чтобы общеевропейский статистический орган занимался статистикой национальных экономик. Сейчас, на посту главы Еврокомиссии, Юнкер признает, что это была ошибочная позиция.

«Поэтому сейчас мы все изменили. Теперь есть независимое статистическое управление Евросоюза — Евростат, который может тщательно и независимо проверить все данные от членов ЕС. Так что Европа умеет учиться на своих ошибках», — признался Юнкер.