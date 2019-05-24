Российский ядерный центр закупит иконы и панно на два миллиона рублей

Ядерный центр Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ) города Саров запросил котировки на поставку икон, панно и сувенирных пакетов с эмблемой организации. Соответствующее техзадание опубликовано на портале госзакупок.

В документах говорится, что Центру требуется «76 малых и 45 складных икон с изображением Серафима Саровского, 70 складных икон с изображением Федора Ушакова, 90 триптихов с иконами и изображением Саровской пустыни, 66 панно той же пустыни двух типов и сувенирные пакеты». Начальная цена контракта составляет 2,3 миллиона рублей.

Заявки на конкурс принимаются до 30 мая, победителей назовут 19 июня. Участвовать в конкурсе могут субъекты малого и среднего бизнеса. Поставить иконы необходимо в течение 20 дней с момента заключения контракта.

Саров — закрытый наукоград, расположенный на территории Нижегородской области и Республики Мордовия. Градообразующим предприятием является ВНИИЭФ, который разрабатывает и производит ядерные боеприпасы.

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