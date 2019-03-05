Российских заключенных начнут бить током на расстоянии

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) закупит тысячу дистанционных электрошокеров «АИР-107У», которые действуют на расстоянии от 4,5 метра. Об этом сообщает издание «Такие дела» со ссылкой на данные портала госзакупок.

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Данные о закупке разместил главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН. На дистанционные электрошокеры потратят 11,55 миллиона рублей. Каждого из электрошокеров будет хватать на 3 тысячи срабатываний.

В январе правозащитники из «Коалиции #БезПыток» упрекнули ФСИН в желании скрыть реальную жизнь в колонии. Они предложили изменить порядок посещения колоний и СИЗО членами Общественных наблюдательных комиссий и раскритиковали силовиков за отказ в предоставлении правозащитникам записи с видеорегистраторов. Общественники потребовали, чтобы сотрудники ФСИН снимали на видео все, что попросят наблюдатели.

В феврале президент России Владимир Путин поручил ФСИН и Совету по правам человека (СПЧ) улучшить условия содержания российских арестантов. подозреваемых и обвиняемых.

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