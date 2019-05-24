Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников

Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву. Об этом сообщает агентство РАПСИ.

Исковое заявление было подано 20 ноября 2018 года. Поводом послужила пресс-конференция, проведенная в редакции «Новой газеты» 23 июня 2017 года, организатором который выступил Пономарев. На мероприятии обсуждали обращение с заключенными в тюрьмах.

Отмечается, что Пономарев пытался доказать наличие постоянных пыток и издевательств. В подтверждение своих слов он приводил примеры, большая часть которых была опровергнута в ходе проверки. В частности, правозащитник говорил о пытках в ИК-6 УФСИН России по Кировской области и ИК-2 УФСИН России по Республике Мордовия.

На мероприятии также присутствовала Кривицкая, которая является руководителем организации «Фонд помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, и их семьям». Ранее она отбывала наказание в ИК-2 и на основании собственного опыта оспорила заявление Пономарева. В ответ правозащитник назвал Кривицкую «провокаторшей Кремля» и предположил, что она могла участвовать в пытках заключенных. Кроме того, он опубликовал свое обращение на YouTube.

Суд Москвы признал порочащими честь и достоинство заявителя части всех публикаций, о которых она сообщила: Facebook, YouTube, сайт «ЗПЧ» («За права человека», принадлежит Льву Пономареву — прим. «Ленты.ру»). Суд обязал разместить опровержение в течение трех месяцев на всех источниках, где опубликованы ссылки. Также, по словам пресс-секретаря суда Марии Макарчук, суд постановил взыскать с Пономарева 50 тысяч рублей.

Кроме того, по решению суда, 70 тысяч рублей должна выплатить Инге Кривицкой и сотрудница движения «За права человека» Александра Букварева, под чьим авторством выходили материалы.

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