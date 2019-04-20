Правозащитников выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

Членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) запретили общаться в следственном изоляторе «Кресты» с одним из фигурантов дела о теракте в петербургском метро. Об этом в субботу, 20 апреля, написала в Facebook Яна Теплицкая, присутствовавшая при беседе.

Правозащитники разговаривали с Аброром Азимовым. По словам членов ОНК, он рассказывал, как его пытали в СИЗО, когда сотрудники изолятора прервали беседу. Они пояснили, что предмет общения не относится к делу, и отправили посетителей на выход.

Азимов, по словам Теплицкой, заявил, что к нему прикрепляли провода, угрожали сменить наручники на кандалы с надписью «США» и приковывали к трубе.

Сотрудники СИЗО позже уточнили, что прервали не беседу, а посещение, однако в новом отказали. Правозащитники собирались поговорить еще с несколькими арестованными, но не смогли.

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Ранее сообщалось, что обвиняемые по делу о теракте в метро устроили акцию протеста в перерыве на выездном заседании Московского окружного военного суда в Петербурге.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. 67 человек получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка, связанная с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). На скамье подсудимых оказались Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова и Мухамадюсуп Эрматов. По версии следствия, организаторами теракта выступили братья Азимовы. Предполагается, что они получили деньги от участника террористической организации в Турции, а затем передали их смертнику.

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