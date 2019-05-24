Названа новая болезнь Леонардо да Винчи

Международная группа ученых из Великобритании и Италии пришла к выводу, что Леонардо да Винчи страдал синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Об этом сообщает издание Science Alert.

По мнению исследователей, художник и изобретатель тратил чрезмерное количество времени на планирование идей, он также не мог довести множество своих замыслов до конца. У да Винчи отсутствовала самодисциплина и наблюдался недостаток сна, поскольку он часто работал по ночам. Все это является симптомами СДВГ, заключают специалисты.

Леонадо да Винчи был левшой, а в возрасте 65 лет перенес инсульт, который затронул его левое полушарие, но оставил языковые способности нетронутыми. Это указывает на то, что его доминирующим полушарием было правое, что встречается менее чем у пяти процентов населения. Кроме того, художник страдал от дислексии — избирательных нарушений речи и письма. На это указывают орфографические ошибки и зеркальные перевороты букв в его записных книжках. Леворукость, дислексия и атипичное доминирование правого полушария часто встречаются у детей с нарушением развития нервной системы, в том числе с СДВГ.

Отмечается, что другие специалисты со скепсисом относятся к заявлению ученых. Например, в последнее время врачи и эксперты все чаще прибегают к ретродиагностике, то есть постановке диагноза у давно умершим людям по историческим документам. В большинстве случаев они буквально интерпретируют переведенные первоисточники, без критического анализа оригинальных текстов. СДВГ, который был определен как специфическая болезнь сравнительно недавно, труднее обнаружить у взрослых, чем у детей, что также ставит под сомнение выводы о болезни да Винчи.

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