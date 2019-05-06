Названа загадочная болезнь Леонардо да Винчи

Итальянские ученые пришли к выводу, что Леонардо да Винчи к концу жизни страдал от «когтистой руки» — дисфункции кисти, вызванной повреждением локтевого нерва. Из-за болезни он не завершил работу над «Моной Лизой» и многими другими картинами. Об этом сообщает Ars Technica.

Исследователи проанализировали портрет художника, сделанный, когда тот был пожилым человеком, чтобы определить возможную причину повреждения правой руки. Известно, что Антонио де Беатис (Antonio de Beatis), секретарь кардинала Луи Арагонского, при посещении мастерской да Винчи отметил, что рука Леонардо была поражена параличом, из-за чего в последние годы жизни он рисовал меньше картин, поскольку не мог держать кисти и палитру.

Историки предполагали, что рука бездействовала из-за инсульта, возникшего на фоне вегетарианской диеты с большим количеством молочных продуктов. Кроме того, считалось, что да Винчи страдал от контрактуры Дюпюитрена, при которой пальцы не разгибаются полностью. Однако в новом исследовании ученые указали на то, что на портрете пожилого Леонардо, приписываемом Джованни Амброджо Фигино, рука художника укрыта одеждой и находится в согнутом состоянии, что указывает на травму.

В апреле сообщалось, что исследователи из галереи Уффици, музея во Флоренции, доказали, что Леонардо да Винчи был амбидекстром, то есть в равной степени владел левой и правой рукой.

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