Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил «Последний звонок» в школе поселка Измайлово Ленинского района. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 24 мая.

«Добрый день, дорогие выпускники, дорогие родители, педагоги, дорогие малыши! Сегодня у нас в Подмосковье звучит последний звонок. Всегда очень волнительный, тожественный день», — сказал Воробьев.

По его словам, всего в этом году из подмосковных школ выпустились 108 тысяч человек. Он поделал выпускникам удачи и энергии для достижения поставленных целей. «Мы всегда будем рядом в сложных для вас ситуациях», — добавил губернатор.

Накануне сообщалось, что порядок в период проведения последних звонков и выпускных в регионе будут обеспечивать около четырех тысяч полицейских и более 1,2 тысячи сотрудников частных охранных организаций. Ожидается, что всего в праздничных мероприятиях примут участие 85 тысяч человек.

